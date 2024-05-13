Ян Борг: ОБСЕ высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном
Ян Борг: ОБСЕ высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и ЕреваномОрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг написал на своей странице в соцсети "Х".
"ОБСЕ еще раз высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и заявляет о полной готовности организации оказать любую необходимую поддержку, которую обе страны сочтут необходимой для достижения устойчивого мирного соглашения", - говорится в публикации.
10-11 мая в Алматы состоялись прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. По итогам встречи было отмечено, что стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.
Glad to have met PM @NikolPashinyan again, this time in Yerevan, to brief him about @OSCE24MT work in evaluating possible ways to stengthen the organisation. @OSCE once again commends recent advancements in the peace process between Armenia and Azerbaijan, and offered the… pic.twitter.com/o4sw6kI6AC