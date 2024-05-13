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Ян Борг: ОБСЕ высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном

Ян Борг: ОБСЕ высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном.
В регионе
13 мая 2024 г. 13:08
Ян Борг: ОБСЕ высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг написал на своей странице в соцсети "Х".

"ОБСЕ еще раз высоко оценивает недавние успехи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и заявляет о полной готовности организации оказать любую необходимую поддержку, которую обе страны сочтут необходимой для достижения устойчивого мирного соглашения", - говорится в публикации.

10-11 мая в Алматы состоялись прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. По итогам встречи было отмечено, что стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.

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Версия на английском языке Borg: OSCE commends recent advancements in peace process between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Yan Borq: ATƏT Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesində son irəliləyişi yüksək qiymətləndirir

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