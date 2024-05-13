О нас

Киев намерен в ближайшее время заключить с Мадридом соглашение о безопасности

Киев намерен в ближайшее время заключить с Мадридом соглашение о безопасности Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет соглашение о безопасности.
В регионе
13 мая 2024 г. 11:00
Киев намерен в ближайшее время заключить с Мадридом соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет соглашение о безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

Речь идет о документе, аналогичном тому, который Киев уже подписал с несколькими странами, в том числе с Германией, Италией или Францией. Цель соглашения среди прочего состоит в том, чтобы гарантировать устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине.

Ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, однако не будет представлено для ратификации парламенту королевства, поскольку документ не имеет правового статуса международного договора. По версии источников газеты, в соглашении, вероятно, будет определен объем помощи, которую Мадрид готов оказывать Киеву в ближайшие годы.

Возможно, испанская военная поддержка будет направляться Украине через НАТО. Альянс может взять на себя координацию поставок Киеву из разных стран, заменяя контактную группу военной помощи Украине в формате "Рамштайн" во главе с США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi