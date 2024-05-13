Киев намерен в ближайшее время заключить с Мадридом соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет соглашение о безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где он совместно с премьер-министром Испании Педро Санчесом подпишет соглашение о безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El País.

Речь идет о документе, аналогичном тому, который Киев уже подписал с несколькими странами, в том числе с Германией, Италией или Францией. Цель соглашения среди прочего состоит в том, чтобы гарантировать устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине.

Ожидается, что соглашение будет одобрено Советом министров Испании, однако не будет представлено для ратификации парламенту королевства, поскольку документ не имеет правового статуса международного договора. По версии источников газеты, в соглашении, вероятно, будет определен объем помощи, которую Мадрид готов оказывать Киеву в ближайшие годы.

Возможно, испанская военная поддержка будет направляться Украине через НАТО. Альянс может взять на себя координацию поставок Киеву из разных стран, заменяя контактную группу военной помощи Украине в формате "Рамштайн" во главе с США.