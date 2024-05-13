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В Ереване протестующие собрались перед зданием МИД, где проходит встреча Мирзояна и Боргом

В Ереване протестующие собрались перед зданием МИД, где проходит встреча Мирзояна и Боргом В Ереване у здания МИД Армении, где проходят переговоры действующего председателя ОБСЕ Яна Борга с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, собрались митингующие.
В регионе
13 мая 2024 г. 11:33
В Ереване протестующие собрались перед зданием МИД, где проходит встреча Мирзояна и Боргом

В Ереване у здания МИД Армении, где проходят переговоры действующего председателя ОБСЕ Яна Борга с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, собрались митингующие.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Протестующие выступают против процесса делимитации между Арменией и Азербайджаном.

10.56

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Ян Борг прибыл с визитом в Ереван.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В МИД Армении сейчас проходит его встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в формате тет-а-тет.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda etirazçılar XİN binasının qarşısına toplaşıblar - YENİLƏNİB
Версия на английском языке OSCE Chairman-in-Office arrives in Armenia

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