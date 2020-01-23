Секретарь СБ Армении: После смены власти были попытки госпереворота

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в стране после смены власти, в результате чего премьером стал Никол Пашинян, произошли несколько попыток государственного переворота, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Были попытки госпереворота. Периодически так называемая оппозиция или прежние власти пытались торпедировать (...), и они использовали и инструменты, и людей. Многие люди поддались искушению, последовали их идеям и пытались предпринять какие-то шаги. Но в результате они не имели никаких успехов", - сказал А.Григорян.

При этом он не назвал ни имен, ни каких-либо действий, ни правовых последствий.

"Трудно сейчас связать мысли или мнения разных людей с правовыми последствиями. Действия их были такими, что очень трудно связать их с целью (госпереворота – ред.)", - добавил секретарь СБ.

Между тем, в Службе национальной безопасности Армении сообщили, что не получали никаких данных о попытке госпереворота в республике.