Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Турции состоятся парламентские и президентские выборы.

Как передает Report, результаты выборов определят развитие страны в ближайшем будущем.

На выборах будут участвовать действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, Магеррам Индже, Догру Перинджак и представители других партий.

Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени и будут действовать до 17:00. После завершения голосования начнется подсчет голосов, набранных кандидатами.