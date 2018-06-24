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    Сегодня в Турции состоятся парламентские и президентские выборы

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Турции состоятся парламентские и президентские выборы.

    Как передает Report, результаты выборов определят развитие страны в ближайшем будущем.

    На выборах будут участвовать действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, Магеррам Индже, Догру Перинджак и представители других партий.

    Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени и будут действовать до 17:00. После завершения голосования начнется подсчет голосов, набранных кандидатами.

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