https://report.az/storage/news/1a19d55f30d09692b86ddfa49624b53e/1af0d41b-879a-450d-a80e-ad46c809661c_292.jpg
Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Турции состоятся парламентские и президентские выборы.
Как передает Report, результаты выборов определят развитие страны в ближайшем будущем.
На выборах будут участвовать действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, Магеррам Индже, Догру Перинджак и представители других партий.
Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени и будут действовать до 17:00. После завершения голосования начнется подсчет голосов, набранных кандидатами.
News DepartmentАвтор новости