СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории

Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных

Служба безопасности Украины обнародовала запись, согласно которой Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, СБУ опубликовала очередной перехват телефонных разговоров, в одном из них российский военнослужащий, который сейчас находится в Донецкой области, обсуждает с женой вчерашний "обстрел" села Климово Брянской области.

Он признается, что это делают ВС России, отмечая, что подобная практика применялась РФ во время чеченской войны.

"Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово" - добавляет он.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.