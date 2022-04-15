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СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории

СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных
В регионе
15 апреля 2022 г. 18:05
СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории

Служба безопасности Украины обнародовала запись, согласно которой Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, СБУ опубликовала очередной перехват телефонных разговоров, в одном из них российский военнослужащий, который сейчас находится в Донецкой области, обсуждает с женой вчерашний "обстрел" села Климово Брянской области.

Он признается, что это делают ВС России, отмечая, что подобная практика применялась РФ во время чеченской войны.

"Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Украина, – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово" - добавляет он.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

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