СБУ назвала недостоверной информацию СМИ о покушении на Порошенко

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию СМИ о том, что спецслужбы предотвратили покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области.

Как передает Report, об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Это фейк", - сообщила она.

Порошенко 22 октября побывал в Авдеевке и провел там совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе. Глава государства также встретился с военнослужащими и жителями города.