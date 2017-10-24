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    СБУ назвала недостоверной информацию СМИ о покушении на Порошенко

    Ранее сообщалось, на президента страны пытались совершить покушение, когда он посещал Авдеевку

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию СМИ о том, что спецслужбы предотвратили покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области.

    Как передает Report, об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

    "Это фейк", - сообщила она.

    Порошенко 22 октября побывал в Авдеевке и провел там совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе. Глава государства также встретился с военнослужащими и жителями города.

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