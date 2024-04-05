СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России, в результате чего 6 российских самолетов уничтожены, еще 8 повреждены.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России, в результате чего 6 российских самолетов уничтожены, еще 8 повреждены.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

"Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник.

Сообщается, что потери понес и личный состав войск РФ - около 20 военных погибли или ранены.