О нас

СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов

СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России, в результате чего 6 российских самолетов уничтожены, еще 8 повреждены.
В регионе
5 апреля 2024 г. 12:52
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России, в результате чего 6 российских самолетов уничтожены, еще 8 повреждены.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

"Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник.

Сообщается, что потери понес и личный состав войск РФ - около 20 военных погибли или ранены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian drone attack destroys six Russian warplanes, damages eight others
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın Morozovskdakı aerodromuna hücum edib, 6 döyüş təyyarəsi sıradan çıxıb

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Сиане открылся секретариат Центральная Азия-Китай
В Сиане открылся секретариат "Центральная Азия-Китай"
30 марта 2024 г. 13:09
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
Зеленский уволил своего первого помощника и ряд чиновников Офиса президента
30 марта 2024 г. 12:41
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
Допрошены свидетели по делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу
30 марта 2024 г. 10:51
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
Турецкой авиакомпании запретили летать в Европу
30 марта 2024 г. 04:50
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
30 марта 2024 г. 12:01
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi