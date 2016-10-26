Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приехала в Москву, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Савченко намерена посетить заседание суда по делу членов украинской организации УНА-УНСО, запрещенной в России, Николая Карпюка и Станислава Клыха в Москве. Апелляция по их делу рассматривается в Верховном суде РФ.

Она отметила, что намерена это сделать "даже если это будет политическим самоубийством".

Как заявил ее адвокат Николай Полозов, препятствий для посещения России у Н.Савченко нет, так как она была помилована указом президента России. "С формальной точки зрения, она абсолютно свободный человек. Так что никаких юридический препятствий нет", - сказал Н.Полозов.

Савченко в июле 2014 года была задержана, а в марте 2016 года Донецкий суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае по просьбе родственников погибших репортеров президент России Владимир Путин помиловал ее, 25 мая она вернулась на Украину.