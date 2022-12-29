Саратовский губернатор подтвердил работу ПВО под Энгельсом

На территории Энгельсского района (Саратовская область России) сработала система ПВО.

На территории Энгельсского района (Саратовская область России) сработала система ПВО.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, уничтожен неопознанный объект. Угрозы для безопасности жителей нет.

"В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", - написал он в Telegram-канале. Глава региона также добавил, что на место направлены оперативные службы.

Ранее местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов, а также воздушной тревоги.