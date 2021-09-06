О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саакашвили: Я поеду в Грузию, не боюсь задержания

Саакашвили: Я поеду в Грузию, не боюсь задержания "Лично я поеду в Грузию на выборы 2 октября”.
В регионе
6 сентября 2021 г. 20:15
Саакашвили: Я поеду в Грузию, не боюсь задержания

"Лично я поеду в Грузию на выборы 2 октября”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил третий президент Грузии (2004-2013 гг.) Михаил Саакашвили.

Он заявил, что не боится быть задержанным в Грузии: "Я не боюсь задержания, потому что уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня. Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу".

"Хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: у кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - сказал Саакашвили.

Бывший глава государства обратился к соотечественникам: "Спасение Грузии - наш патриотический долг. В Грузии все разрушается, люди массово покидают страну каждый день. Каждый должен пойти на выборы и проголосовать против желания Бидзины Иванишвили”.

M.Саакашвили подчеркнул, что будет поэтапно информировать сторонников о своих планах.

Отметим, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

M.Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году. Политик, являющийся гражданином Украины, с мая 2020 года занимает пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ этой страны. В случае возвращения в Грузию его ждет арест по ряду обвинений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Saakaşvili: “Gürcüstana gedəcəyəm, həbsdən qorxmuram”

Другие новости из категории

Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА
Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА
6 сентября 2021 г. 16:47
Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России встретился с главой МИД Армении
Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России встретился с главой МИД Армении
6 сентября 2021 г. 13:51
МВД Турции провело в прошлом месяце 13 тыс. антитеррористических операций
МВД Турции провело в прошлом месяце 13 тыс. антитеррористических операций
6 сентября 2021 г. 13:09
Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака
ВидеоМинобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака
6 сентября 2021 г. 12:04
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек
В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 565 тыс. человек
6 сентября 2021 г. 11:05
Макрон предложил Раиси пересмотреть отношения Франции и Ирана
Макрон предложил Раиси пересмотреть отношения Франции и Ирана
6 сентября 2021 г. 07:01
Раиси получил вторую дозу иранской вакцины от COVID-19
Раиси получил вторую дозу иранской вакцины от COVID-19
6 сентября 2021 г. 03:58
Турция осудила госпереворот в Гвинее
Турция осудила госпереворот в Гвинее
6 сентября 2021 г. 03:34
В Армении произошла стрельба, есть раненый
В Армении произошла стрельба, есть раненый
5 сентября 2021 г. 17:43
Минобороны Турции: В этом году ликвидированы почти 2 тыс. террористов
Минобороны Турции: В этом году ликвидированы почти 2 тыс. террористов
5 сентября 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi