Саакашвили: Я поеду в Грузию, не боюсь задержания

"Лично я поеду в Грузию на выборы 2 октября”.

"Лично я поеду в Грузию на выборы 2 октября”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил третий президент Грузии (2004-2013 гг.) Михаил Саакашвили.

Он заявил, что не боится быть задержанным в Грузии: "Я не боюсь задержания, потому что уверен, что грузинский народ освободит и себя, и меня. Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу".

"Хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: у кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - сказал Саакашвили.

Бывший глава государства обратился к соотечественникам: "Спасение Грузии - наш патриотический долг. В Грузии все разрушается, люди массово покидают страну каждый день. Каждый должен пойти на выборы и проголосовать против желания Бидзины Иванишвили”.

M.Саакашвили подчеркнул, что будет поэтапно информировать сторонников о своих планах.

Отметим, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

M.Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году. Политик, являющийся гражданином Украины, с мая 2020 года занимает пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ этой страны. В случае возвращения в Грузию его ждет арест по ряду обвинений.