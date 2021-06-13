С начала года из Армении безвозвратно уехало около 90 тысяч человек

В Армении зафиксирован беспрецедентный показатель миграционного прироста - разница между количеством приехавших и уехавших за последние 5 месяцев 2021 года достигла 88 854 человек.

В Армении зафиксирован беспрецедентный показатель миграционного прироста - разница между количеством приехавших и уехавших за последние 5 месяцев 2021 года достигла 88 854 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель комиссии по вопросам миграции Общественного совета, эксперт по вопросам миграции Гагик Еганян.

"Для выяснения причин, необходимо провести глубокое исследование. Но одно очевидно, миграционные настроения сильно выросли. Подобной картины у нас не было как минимум 25 лет", - сказал он.

Так, в январе-марте 2021 года, по официальным данным, Армению безвозвратно покинули 63 713 граждан. С апреля этот показатель увеличился еще на 16 827, в мае - на 8 314. Таким образом, отрицательное сальдо пассажиропотока за первые 5 месяцев года уже приблизилось к 90 000.

"Раньше в эти месяцы отрицательный показатель колебался в пределах 30-40 тысяч, но общий объем пассажиропотока за первые пять месяцев года составлял 2-3 миллиона. Другими словами, мы теряли всего 2 процента пассажиропотока. Сейчас это число многократно увеличилось. Пассажиропоток в эти месяцы составил 368 тысяч, из них не вернулись около 90 тысяч, то есть 25 процентов. Если раньше из каждых 30-40 пассажиров не возвращался один, теперь - каждый четвертый", - сказал Еганян.

По наблюдению эксперта, этот показатель свидетельствует о негативном настроении среди общества: война, переселение, тяжелое социальное положение, недоверие к завтрашнему дню и т.д.