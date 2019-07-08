Руководство "Рустави 2" официально извинилось за поведение сотрудника

Руководство телеканала “Рустави 2” считает категорически неприемлемым поступок телеведущего Георгия Габуния, выступившего с нецензурной бранью и личностными оскорблениями в адрес российского президента, и обещает принять “соответствующее решение” в отношении автора.
Как передаёт грузинское бюро Report, об этомсообщается в заявлении телеканала. В заявлении говорится, что журналист нарушил этические нормы и стандарты.
У здания канала собрались протестующие. Они требуют закрытия “Рустави 2” и увольнения ведущего Георгия Габуния.
Оператор телеканала Леван Маргвелашвили заявил, что уходит с телеканала из-за высказываний Габунии.
Напомним, что Георгий Габуния в своей передаче на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину нецензурно. Это вызвало недовольство широкой общественности Грузии.
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