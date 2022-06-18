Руководитель волонтерского движения Украины рассказал Report о работе добровольцев

Интервью руководителя украинского волонтерского движения "Волонтер" Романа Совича восточноевропейскому бюро Report. - В период полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины уже почти 4 месяца, волонтерское движение получило особое распростра

Интервью руководителя украинского волонтерского движения "Волонтер" Романа Совича восточноевропейскому бюро Report.

- В период полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины уже почти 4 месяца, волонтерское движение получило особое распространение. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей волонтерской организации.

- Я и моя команда занимаемся активной деятельностью с первого дня войны - 24 февраля. Мы действовали на территории, где осуществлялись атаки с белорусской стороны. Ожидалось, что Россия высадит десант в районе Киевского водохранилища. В ночь с 24 на 25 февраля я занимался обеспечением постов. Цель состояла в том, чтобы наша Национальная гвардия могла отслеживать перемещение российских десантных вертолетов. К счастью, благодаря нашим совместным усилиям их удалось пресечь.

- Можете ли вы поделиться воспоминаниями о событиях, которые произошли во время вашей волонтерской деятельности? То есть, например, если бы вас там не было, могли бы пострадать украинцы, проживающие там люди.

- Да, конечно. Очень хорошо запомнился один случай. Когда наши люди были в оккупации, мой телефон не смолкал ни днем, ни ночью. Бывало, что люди покидали город, думая, что идут в более безопасное место, но приходили на территории, оккупированные врагом. Эвакуация таких людей создавала проблемы. Потому что русские военные могли стрелять в любого, у кого была борода. Например, мой друг из Бучи, он участвовал в боях в 2014 году. Он чудом выжил. Когда его вели на расстрел, его мать подошла к русскому офицеру, и найдя правильные слова, спасла сына от гибели.

В первую неделю войны мой телефон не смолкал, все ждали помощи, спасения. Находили мой номер и просили спасти. Я неоднократно окольными путями выводил людей из города Ирпень. Конечно ситуация была экстремальной. Потому что я отвечал за людей, которых я вел, был ответственен за своих парней. На самом деле, это очень страшная вещь. Мы выдержали трудности и продолжаем их выдерживать. Я и сам в 2014 году участвовал в войне, защищал свою Родину. Тогда я и подумать не мог, что в Украине тебя могут застрелить за то, что ты украинец. Парней оскорбляли, а девушек насиловали за то, что они украинцы. Я не хочу вдаваться в подробности о том, что пережили наши ребята. Конечно, люди, которых мы эвакуировали, испытали сильный стресс. Даже когда их размещал здесь в зале, они боялись спускаться в подвал. Люди хотели спастись любыми способами. Помню, каждый день сюда из Львова приезжали автобусы. Сначала приезжало по 2 автобуса ежедневно, позже стало 3-4. Здесь мы сажали людей в автобусы и отправляли их во Львов. Оттуда часть из них покидала страну. Должны были быть эвакуированы только женщины, дети и старики, но я был свидетелем того, как женщины почти умоляли не выводить мужчин из автобусов. Короче говоря, мы эвакуировали всех, кто садился в автобус.

- В каких районах, кроме Киева, действовал ваш отряд?

- Кроме Киева, мы действовали и на черниговском направлении. Чернигов, безусловно, был очень сложным. Было очень сложно выводить оттуда людей живыми. Впервые нести ответственность за людей было настолько трудно. Сначала ты должен днями планировать, нельзя эвакуироваться по воде, потому что лодки обстреливаются, а мосты взрываются. Остается только один способ – двигаться через поля. Конечно, наши машины не выдерживали нагрузки. Я бы никогда не подумал, что мы можем оказаться в таких экстремальных условиях. Представьте, что едешь по полю 100 км, а вокруг взрываются ракеты. Невозможно передать словами, что мы испытывали. Люди звонили, просили их спасти. Всеми мыслимыми и немыслимыми способами, с трудом мы составляли дорожные карты, порой работали вместе с военными, чтобы они обеспечивали нашу безопасность, потому что невозможно выполнить такую работу в одиночку. Нужны совместные, командные действия. К счастью, мы смогли это сделать.

- Как вы можете оценить гуманитарную ситуацию в Украине?

- Я вижу, что эта война направлена на уничтожение территориальной целостности Украины, уничтожение украинцев как нации. Это невиданная трагедия, зверства. Никто, ни одно общество не могло подумать, что такое может случиться с Украиной. Россия хочет показать свое величие, полностью уничтожив нас.

- Как вы оцениваете деятельность ВСУ? Мы слышали, что Украина не собирается создавать собственную сильную армию, но сегодня мы наблюдаем обратное.

- Знаете, по факту могу сказать, что наши солдаты - настоящие герои. За последние 8 лет мощь Вооруженных сил Украины возросла по меньшей мере в 10 раз. Нам просто нужны боеприпасы. У нас очень высок дух патриотизма. Даже представители других национальностей полностью понимают проблему и не жалеют своей помощи. Они занимаются волонтерством и даже сражаются. У нас сражается и легион иностранцев, среди них есть и мусульмане. К тому же, хотелось бы отметить, что наши подразделения по защите территорий показывают всем, что на защиту своей страны может встать обычный строитель, юрист, спортсмен. Одним словом, я горжусь тем, что родился и вырос в этой стране, являюсь представителем этой нации.

- Какие страны оказывают Украине больше всего гуманитарной помощи?

- Знаете, Великобритания, США, Латвия, Эстония, Турция, Азербайджан очень помогают нам. Что я имею в виду, многие страны осознают проблему и пытаются помочь. Кроме того, нам помогают друзья, живущие в зарубежных странах. Например, наш друг Ровшан Тагиев делает большую работу по отправке помощи в нашу страну. Нам отправляют медикаменты. Я хорошо помню, как в 2014 году наши тяжело раненые на востоке страны солдаты нуждались в реабилитации. В настоящее время ведутся переговоры о создании реабилитационного центра на территории страны. Мы будем обеспечены оборудованием. У нас нет проблем со специалистами, то есть наши раненые военнослужащие в будущем будут проходить реабилитацию в нашей стране. У них здесь жены, дети. Я и сам солдат, и знаю, насколько это важно.