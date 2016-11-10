Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Граждане РФ в самое ближайшее время смогут ездить в Армению по внутренним паспортам.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр республики Карен Карапетян, принимая члена Совета Федерации России Николая Рыжкова и возглавляемую им делегацию российского парламента.

"В ближайшие дни будет принято решение, согласно которому граждане России смогут путешествовать в Армению по своим внутренним паспортам", - сообщил Карапетян. По его мнению, это будет способствовать развитию туризма.