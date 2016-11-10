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    Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

    Соответствующее решение будет принято в ближайшие дни

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Граждане РФ в самое ближайшее время смогут ездить в Армению по внутренним паспортам.

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр республики Карен Карапетян, принимая члена Совета Федерации России Николая Рыжкова и возглавляемую им делегацию российского парламента.

    "В ближайшие дни будет принято решение, согласно которому граждане России смогут путешествовать в Армению по своим внутренним паспортам", - сообщил Карапетян. По его мнению, это будет способствовать развитию туризма.

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