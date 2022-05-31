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Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве.
В регионе
31 мая 2022 г. 17:04
Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МИД РФ.

"31 мая посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера является ответом на принятое 7 апреля этого года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить "persona non grata" ряд дипломатов посольства России в Подгорице".

Как сообщалось, 7 апреля МИД Черногории объявил четырех российских дипломатов "персона нон грата". "МИД объявил еще четырех дипломатов посольства РФ в Черногории персона нон грата", - говорилось в заявлении МИД страны. Ранее некоторые европейские страны также объявили о выдворении дипломатов РФ.

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