Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии

Российская сторона, вызвав в пятницу посла Хорватии в МИД РФ, выразила ему решительный протест и объявила, в ответ на предпринятые ранее Загребом шаги, пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персоной нон-грата.

Российская сторона, вызвав в пятницу посла Хорватии в МИД РФ, выразила ему решительный протест и объявила, в ответ на предпринятые ранее Загребом шаги, пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персоной нон-грата.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД РФ.

"27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватии в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму", - говорится в сообщении на сайте МИД.

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персоной нон-грата", - указывается в документе.