Россия ввела санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии

Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства в среду.

"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский стоп-лист 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - указывается в сообщении российского дипведомства.

В их числе премьер-министр Михол Мартин, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени.

"В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Фергал, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени, министр юстиции Хелен Макэнти , министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента", - указывается в сообщении российского дипведомства.