О нас

Россия ввела санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии

Россия ввела санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии.
В регионе
16 ноября 2022 г. 16:12
Россия ввела санкции против 52 ключевых политических деятелей Ирландии

Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства в среду.

"В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский стоп-лист 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии", - указывается в сообщении российского дипведомства.

В их числе премьер-министр Михол Мартин, а также министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени.

"В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Фергал, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Коувени, министр юстиции Хелен Макэнти , министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента", - указывается в сообщении российского дипведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

КГБ Беларуси сообщил об угрозе силового изменения конституционного строя
КГБ Беларуси сообщил об угрозе силового изменения конституционного строя
16 ноября 2022 г. 15:08
ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши
ФРГ готов направить истребители для патрулирования воздушного пространства Польши
16 ноября 2022 г. 15:00
Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента
Президент Кыргызстана завтра примет участие в заседании парламента
16 ноября 2022 г. 14:16
Опубликованы кадры, подтверждающие причастность Ахлам Албашир к теракту в Стамбуле
Опубликованы кадры, подтверждающие причастность Ахлам Албашир к теракту в Стамбуле
16 ноября 2022 г. 13:58
В Армении командир воинской части и еще трое офицеров задержаны за взятку
В Армении командир воинской части и еще трое офицеров задержаны за взятку
16 ноября 2022 г. 12:59
В Тбилиси готовилось убийство главы Грузино-израильской бизнес-палаты по заказу Ирана
В Тбилиси готовилось убийство главы Грузино-израильской бизнес-палаты по заказу Ирана
16 ноября 2022 г. 12:48
Президент Кубы посетит Россию на следующей неделе
Президент Кубы посетит Россию на следующей неделе
16 ноября 2022 г. 12:27
По всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога
По всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога
16 ноября 2022 г. 12:23
В Грузии задержаны 9 человек за получение кредитов незаконным путем
В Грузии задержаны 9 человек за получение кредитов незаконным путем
16 ноября 2022 г. 12:10
Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
Секретарь Совбеза Армении отправится в Индию
16 ноября 2022 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi