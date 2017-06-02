Россия сняла ряд ограничений на поставки продуктов из Турции

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ размещен в пятницу на сайте правительства России.

"Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года №1296 был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию. Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", - говорится, в частности, в пояснительной записке к документу.

Также отменяется запрет на выполнение определенных видов работ и оказание услуг организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции или подконтрольны турецким гражданам и организациям. Речь идет о строительстве, деятельности туристических агентств и гостиниц, деревообработке, проведении технических испытаний, исследований и анализа. Турецким компаниям разрешается оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.