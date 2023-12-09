Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Россия привержена целям Парижского соглашения, намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Россия привержена целям Парижского соглашения, намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, выступая на климатической конференции (COP28) ООН в Дубае.

"Мы также остаемся привержены целям Парижского соглашения. Намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа. Никто и ничто нам в этом не помешают", - сказал спецпредставитель.

Эдельгериев указал, что главная задача конференции в Дубае - оценить способность международного сообщества в достижении ранее поставленных целей и по итогам этой оценки представить видение будущего климатического сотрудничества. Это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным.