Российский сенатор задержан в зале заседаний Совета Федерации - ДОПОЛНЕНО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Российский сенатор Рауф Арашуков сегодня был задержан в зале заседаний Совета Федерации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала", - заявил источник, принимавший участие на заседании.

Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

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По данным РБК, при задержании присутствовали генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, последний зачитал постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. После чего Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко "ледяным голосом" посоветовала ему не сопротивляться.

После этого Чайка зачитал список предъявленных Арашукову обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.



В ходе состоявшегося в Совфеде голосования все сенаторы за исключением одного воздержавшегося проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова, того окружили и вывели из зала заседаний четверо силовиков.



Р. Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.

Отметим, 5 сентября 2018 года родственники убитых — лидера черкесского молодёжного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова — пикетировали здание Управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу в Пятигорске, требуя доведения расследования до конца и наказания всех виновных. В частности, они ссылались на показания задержанных участников указанных преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова.