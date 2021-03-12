Российский эксперт: В Армении все ограничится разговорами

"Дальше разговоров о строительстве новой АЭС в Армении дело не пойдет"

Прошло четыре месяца после окончания войны, по итогам которой Армения потерпела сокрушительное поражение. Бывший президент Армении Роберт Кочарян уже заявил, что только на восстановление боеспособности вооруженных сил Армении потребуется 3 миллиарда долларов США, и это не считая других расходов. Однако в Ереване, вновь, по старой традиции, строят грандиозные планы.

Так, министр инфраструктуры Армении Сурен Папикян заявил, что Армения собирается построить новую атомную электростанцию. В Ереване, конечно же, рассчитывают на помощь из России, ведь именно при поддержке Москвы идет модернизация ныне действующей Мецаморской АЭС, которая производит едва ли не половину всей электроэнергии Армении. При этом большинство гидроэлектростанций на освобожденных азербайджанских территориях уже не поставляют электричество Армении. Стоит отметить, что и Евросоюз требует от Еревана закрыть Мецаморскую АЭС, как устаревшую.

Найдет ли деньги Армения на строительство новой атомной электростанции? Вряд ли, ведь на это потребуются миллиарды долларов. Тем временем, армянский Центр космологии и астрофизики подает заявку на участие в программе NASA по посадке человека на Луну. А уже бывший начальник Генштаба Армении Оник Гаспярян, как и другие армянские военачальники, обещает, что "армянская армия оправится от ран и покажет врагу силу своего кулака". Правда, благодаря каким ресурсам удастся восстановить армянскую армию, никто не сообщает.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber.az, российский экономист, эксперт по Евразии Александр Разуваев заявил, что с экономической точки зрения все эти проекты нереальны. "Возьмем вопрос перевооружения. Теоретически, если армянские диаспоры в США, Франции и России скинутся, то средства появятся. Однако вряд ли кто-то даст денег. Все ограничится разговорами. И все остальное не имеет под собой никакого экономического базиса. Это просто словесные заявления, чтобы как-то подсластить горечь от поражения в войне, сделать себя на словах великими".

- Отдельный момент – атомная электростанция. Об угрозе армянской АЭС говорят в мире, призывают ее закрыть. А на строительство новой станции нужно много денег, вложится ли Россия?

- Давайте сравним с Белорусской АЭС. Ее строительство обошлось в 9 миллиардов долларов. Это большие деньги, и они сопоставимы с расходами на строительство новой АЭС в Армении. В Беларуси, в итоге, Россия эти деньги "отобьет". А в Армении вообще не очень понятно, как и что. "Росатом" - это государственная корпорация, но работает по рыночным принципам, никто деньгами разбрасываться не будет, времена СССР прошли. Так что, дальше разговоров о строительстве новой АЭС в Армении дело не пойдет.