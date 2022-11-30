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Российские авиакомпании ожидают снижения пассажироперевозки

Российские авиакомпании ожидают снижения пассажироперевозки Российские авиакомпании с начала года перевезли 87 млн человек. По итогам года пассажиропоток составит около 94-96 млн человек против прогнозируемых 100 млн.
В регионе
30 ноября 2022 г. 15:10
Российские авиакомпании ожидают снижения пассажироперевозки

Российские авиакомпании с начала года перевезли 87 млн человек. По итогам года пассажиропоток составит около 94-96 млн человек против прогнозируемых 100 млн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы хотели 90 млн пассажиров - это внутренние воздушные линии и 10 млн пассажиров мы планировали перевезти по международным воздушным линиям. По оперативной информации на сегодня, российскими авиакомпаниями с начала года уже перевезено 87 млн человек", - сказал он.

Савельев также утверждает, что стоимость авиабилетов в России в этом году не выросла.

С января по сентябрь пассажиропоток российских авиакомпаний за рубеж упал на 13%, до 12,1 млн человек. При этом расклад сил на международных рейсах существенно изменился. Первую позицию удержал "Аэрофлот", но его уверенно догоняют "Уральские авиалинии".

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