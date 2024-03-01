О нас

Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе икры из Армении

Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе икры из Армении Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга выявил нарушения при поставках красной икры из Армении.
В регионе
1 марта 2024 г. 16:37
Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе икры из Армении

Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга выявил нарушения при поставках красной икры из Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении службы.

В красной икре армянской компании "Макс Фиш" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим принято решение ввести временные ограничения на поставки икры с этого предприятия.

Кроме того, в мясных консервах, изготовленных белорусским ООО "Белфуд Продакшн", были обнаружены антибактериальные лекарственные средства - кетопрофен, мелоксикам и флуниксин. По нормативам наличие таких препаратов в консервах не допускается.

Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль продукции этого предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Rosselxoznadzor” Ermənistandan kürü idxalı zamanı pozuntular aşkarlayıb

Другие новости из категории

Хакан Фидан: Современный миропорядок не служит миру и стабильности
Хакан Фидан: Современный миропорядок не служит миру и стабильности
1 марта 2024 г. 17:12
Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума
Эрдоган: Исламофобия распространяется в мире как чума
1 марта 2024 г. 17:11
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище
1 марта 2024 г. 17:10
Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались
Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались
1 марта 2024 г. 17:05
Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению
Замглавы МИД Грузии: Надеемся, что Азербайджан и Армения придут к соглашению
1 марта 2024 г. 15:02
Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира
Рубинян: Армения и Азербайджан смогли договориться по базовым принципам мира
1 марта 2024 г. 14:09
Сердар Кылыч предложил провести встречу в Ереване на следующей неделе
Сердар Кылыч предложил провести встречу в Ереване на следующей неделе
1 марта 2024 г. 14:04
Сердар Кылыч: Нужно отложить в сторону разногласия ради достижения мира в регионе
Сердар Кылыч: Нужно отложить в сторону разногласия ради достижения мира в регионе
1 марта 2024 г. 13:56
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение
1 марта 2024 г. 13:28
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ждет от Армении решения по правовым документам с территориальными претензиями
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ждет от Армении решения по правовым документам с территориальными претензиями
1 марта 2024 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi