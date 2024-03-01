Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе икры из Армении

Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга выявил нарушения при поставках красной икры из Армении.

Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга выявил нарушения при поставках красной икры из Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении службы.

В красной икре армянской компании "Макс Фиш" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В связи с этим принято решение ввести временные ограничения на поставки икры с этого предприятия.

Кроме того, в мясных консервах, изготовленных белорусским ООО "Белфуд Продакшн", были обнаружены антибактериальные лекарственные средства - кетопрофен, мелоксикам и флуниксин. По нормативам наличие таких препаратов в консервах не допускается.

Россельхознадзор принял решение ввести усиленный лабораторный контроль продукции этого предприятия.