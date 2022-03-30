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РФ перебросила в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии

РФ перебросила в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии Россия с оккупированных территорий Грузии перебросила в Украину около двух тысяч своих военнослужащих.
В регионе
30 марта 2022 г. 09:30
РФ перебросила в Украину 2 тыс. военных с оккупированных территорий Грузии

Россия с оккупированных территорий Грузии перебросила в Украину около двух тысяч своих военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВС Украины.

"С целью комплектования вооруженных сил РФ, с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины было переброшено подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы были сформированы и командированы в Украину три батальонно-тактических групп (БТГ) общей численностью до 1 200 человек военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГ, а это около 800 человек", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе сообщают, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских войск. ВСУ уничтожены 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку, а также противник понес потери и в живой силе.

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