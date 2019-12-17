Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу - ФОТО

С авиабазы Инджирлик в Турции, на которой хранится американское ядерное оружие, за минувшие сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолетов ВВС США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это произошло на фоне заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об угрозе закрытия для американцев военных баз страны.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в частности, с Инджирлика вылетели три тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster, один военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности C-5M Galaxy, а также один транспортный самолет военного командования C-40B.