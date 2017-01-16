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    ПВО Ирана сбили беспилотный аппарат над Тегераном

    Властям пока не удалось выяснить, кому принадлежал беспилотный аппарат

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Над столицей Ирана был сбит беспилотный летательный аппарат. 

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил губернатор Тегерана Иса Фархади.

    По словам губернатора "квадрокоптер" был сбит после того, как он приблизился к беспилотной зоне над Тегераном.

    Иса Фархади также сообщил, что властям пока не удалось выяснить, кому принадлежал беспилотный аппарат.

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