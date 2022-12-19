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Путин: Россия и Беларусь будут регулярно проводить военные учения

Путин: Россия и Беларусь будут регулярно проводить военные учения Россия и Беларусь будут проводить регулярные военные учения и совместно производить военную технику.
В регионе
19 декабря 2022 г. 23:10
Путин: Россия и Беларусь будут регулярно проводить военные учения

Россия и Беларусь будут проводить регулярные военные учения и совместно производить военную технику.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"В рамках последовательной реализации совместной военной доктрины России и Беларуси ведется совместное военное планирование, действует совместная региональная группировка войск", - сказал Путин.

"В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны", - отметил российский лидер.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - подчеркнул Путин.

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