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    Путин: Российская экономика миновала пик кризиса

    При этом президент России признал необходимость корректировки бюджета 2016 года

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин признал необходимость корректировки бюджета 2016 года в связи с падением цен на энергоносители. Как сообщает Report, об этом  В. Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

    Президент отметил, что цена 50 долларов за баррель нефти является  оптимистичной и Россия будет вынуждена скорректировать бюджет.

    По словам Путина, на текущий год в России наблюдалось сокращение ВВП на 3,7%, сократились доходы населения, инвестиции.

    При этом президент отметил, что страна миновала пик кризиса: "Статистика показывает, что российская экономика миновала пик кризиса". 

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