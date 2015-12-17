Путин: Российская экономика миновала пик кризиса

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин признал необходимость корректировки бюджета 2016 года в связи с падением цен на энергоносители. Как сообщает Report, об этом В. Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что цена 50 долларов за баррель нефти является оптимистичной и Россия будет вынуждена скорректировать бюджет.

По словам Путина, на текущий год в России наблюдалось сокращение ВВП на 3,7%, сократились доходы населения, инвестиции.

При этом президент отметил, что страна миновала пик кризиса: "Статистика показывает, что российская экономика миновала пик кризиса".