Путин провел совещание в связи с санкциями против России

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт Кремля.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, первый замглавы руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Основной темой обсуждений были вопросы, связанные с введенными ЕС и США санкций против РФ.