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Путин присвоил генеральские звания более 50 сотрудникам силовых структур

Путин присвоил генеральские звания более 50 сотрудникам силовых структур Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств.
В регионе
12 июня 2021 г. 01:55
Путин присвоил генеральские звания более 50 сотрудникам силовых структур

Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном документе.

Специальные звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, еще 23 работника органов внутренних дел получили звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции. Двое сотрудников Росгвардии стали генерал-майорами полиции, а еще четверо получили воинские звания генерал-майора. Также один сотрудник военной прокуратуры получил воинское звание генерал-майора юстиции.

Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили четверо сотрудников Государственной противопожарной службы, еще девять - звания генерал-майора. В СК один сотрудник стал генерал-лейтенантом юстиции и четверо - генерал-майорами, в ФСИН двух сотрудников повысили до звания генерал-лейтенанта и генерал-майора внутренней службы.

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Версия на азербайджанском языке Putin 56 nəfərə general rütbəsi verib

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