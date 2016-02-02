Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Росфиннадзора.

Как передает Report, документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин согласился с предложением премьер-министра Дмитрия Медведева присоединить Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) к Федеральному казначейству, передав при этом функции валютного контроля Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной таможенной службе (ФТС).

"Упразднить Федеральную службу финансово-бюджетного контроля", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.