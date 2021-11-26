Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и ПашиняномПрезидент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Алиевым и ПашиняномПрезидент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обратился В.Путин к участникам совещания.

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу нагорнокарабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами", - сказал В.Путин участникам совещания.

"Как и планировали, подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и ближайшими соседями, имеются в виду отношения со странами СНГ", - отметил Путин. Он уточнил, что с докладом выступит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.