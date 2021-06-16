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Путин о переговорах с Байденом: Не было никакой враждебности

Путин о переговорах с Байденом: Не было никакой враждебности "Не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным".
В регионе
16 июня 2021 г. 20:14
Путин о переговорах с Байденом: Не было никакой враждебности

"Не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом.

Президент также подчеркнул, что Россия и США настроены искать решения проблем. Также были обсуждены торговые отношения, вопросы стратегической стабильности, региональной безопасности и кибербезопасности.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidenti: "Danışıqlar konstruktiv keçdi"

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