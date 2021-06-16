Путин о переговорах с Байденом: Не было никакой враждебности

"Не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным".

"Не было никакой враждебности, но встреча была в принципиальном ключе. С обеих сторон на саммите было проявлено желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом.

Президент также подчеркнул, что Россия и США настроены искать решения проблем. Также были обсуждены торговые отношения, вопросы стратегической стабильности, региональной безопасности и кибербезопасности.