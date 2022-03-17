Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу о ходе переговоров российских и украинских представителей.

Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.