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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
17 марта 2022 г. 18:59
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу о ходе переговоров российских и украинских представителей.

Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.

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Версия на английском языке Putin and Erdogan speak on the phone

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