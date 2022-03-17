Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу о ходе переговоров российских и украинских представителей.
Эрдоган, со своей стороны, выразил надежду на положительный результат переговоров между Россией и Украиной. По его словам, если будет объявлено постоянное прекращение огня, то откроется путь к долгосрочному урегулированию, сообщает канцелярия турецкого лидера.
Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность принять президентов России и Украины в Анкаре или Стамбуле.