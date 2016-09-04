Путин и Эрдоган обсудили снятие ограничений на поставки продовольствия

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Постепенная отмена продовольственного эмбарго, введенная РФ в отношении товаров из Турции, обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам присутствовавший на встрече глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Мы работаем над тем, чтобы снять эти ограничения. Есть два режима работы - один вопрос фундаментальный, второй - технический. С момента введения (продэмбарго) прошел почти год. Мы должны убедиться, что те турецкие предприятия, которые претендуют на то, чтобы экспортировать продукцию сельского хозяйства в РФ, отвечают нашим стандартам качества, чтобы лаборатории работали", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема продэмбарго на встрече Путина и Эрдогана.

"С другой стороны, мы ждем от наших турецких коллег соответствующего движения в нашу сторону - еще в июле 2015 года поставили вопрос о том, что закрыт допуск нашей мясомолочной продукции на турецкий рынок, и мы по первому приглашению турецкой стороны поехали туда и стали там работать. Мы приглашаем - приезжайте, посмотрите наши предприятия и убедитесь, что они соответствуют вашим стандартам качества. Год и два месяца прошло, никто не приехал. Вот сейчас договорились, что все-таки приедут, ждем", - добавил он.