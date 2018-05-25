Путин: Действия отдельных стран могут привести к кризисам в мировой экономике

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Действия отдельных стран могут привести к системных кризисам в мировой экономике.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики. В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями. Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал Путин.