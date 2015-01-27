 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Протестующие в Армении требуют встречи с премьер-министром

    Протестующие, собравшиеся у здания правительства Армении, выражают недовольство в связи с новым законом О налоге с оборота

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Протестующие, собравшиеся у здания правительства Армении, выражают недовольство в связи с новым законом "О налоге с оборота" и требуют встречи с премьер-министром страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Новый закон Армении "О налоге с оборота" предусматривает, что ставка налога с оборота для малого и среднего бизнеса  будет снижена с 3,5% до 1% для субъектов торговли, однако при этом  торговцы должны представлять документы о товарообороте в соответствующие органы, в противном случае они будут оштрафованы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi