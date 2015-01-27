Протестующие в Армении требуют встречи с премьер-министром

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Протестующие, собравшиеся у здания правительства Армении, выражают недовольство в связи с новым законом "О налоге с оборота" и требуют встречи с премьер-министром страны, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Новый закон Армении "О налоге с оборота" предусматривает, что ставка налога с оборота для малого и среднего бизнеса будет снижена с 3,5% до 1% для субъектов торговли, однако при этом торговцы должны представлять документы о товарообороте в соответствующие органы, в противном случае они будут оштрафованы.