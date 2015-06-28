​Протестующие в Армении определят дальнейшие действия на митинге 28 июня

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Организаторы демонстрации в Ереване созовут общий митинг 28 июня в 18.00, заявил Вагинак Шушанян в беседе с заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.

Как передает Report со ссылкой на «Новости-Армения», об этом заявил член координационной группы «Нет грабежу» Вагинак Шушанян.

«Не было отмены решения, как мы того требуем, также не были удовлетворены требования по 23 июня (о привлечении к ответственности за превышение полномочий при разгоне демонстрации. — ред), поэтому мы намерены организовать всеобщее обсуждение и выступить с единым решением, что и произойдет завтра», — заявил Шушанян.

Осипян отметил, что, несмотря на то что митинг мирный, он незаконен, в связи с чем он призвал организаторов следовать букве закона и вернуться в правовое поле.

Ранее президент Армении призвал митингующих вместе решать проблемы.