Прокурор предложил освободить экс-президента Армении Саргсяна от уголовной ответственности

Заседание по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна и ряда других лиц отложено, так как его адвокаты не выразили готовности выступить с речью.

Заседание по делу экс-президента Армении Сержа Саргсяна и ряда других лиц отложено, так как его адвокаты не выразили готовности выступить с речью.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, заседание проходило в суде общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк Еревана.

Саргсян обвиняется в том, что в 2013 году оказал протекцию импортеру нефтепродуктов компании "Флеш" при поставках дизельного топлива фермерам по субсидированной цене. Компания победила в гостендере, хотя предложила цену, по нынешнему курсу, на 1 млн долларов больше, чем у конкурентов. По делу проходят Саргсян, владелец "Флеш" Барсег Бегларян и Геворг Арутюнян, который в 2013 году возглавлял управление растениеводства в Минсельхозе.

Прокурор отметил, что со времени действий, в которых обвиняются Саркисян и другие фигуранты дела, прошло более 10 лет.

"Нужно констатировать что срок давности для привлечения к ответственности истек", - заявил прокурор.

На этом основании он призвал суд, признав Сержа Саргсяна, Барсега Бегларяна и Геворга Арутюняна виновными, освободить их от уголовной ответственности.

Следующее заседание суда назначено на 12:00 28 декабря.

Напомним, что своей вины Саргсян не признает. Обвиняемыми по делу проходили и бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян и его зам Самвел Галстян, но оба скончались от коронавируса.