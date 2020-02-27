​Продлен арест экс-министра финансов Армении

Срок ареста бывшего председателя Комитета государственных доходов (КГД), экс-министра финансов Гагика Хачатряна продлен еще на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Хачатряна Ерем Саркисян.

Ранее СНБ представила в суд ходатайство о продлении срока ареста Гагика Хачатряна еще на два месяца.

Хачатрян был арестован 30 августа 2019 года. Он обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Хачатрян являлся одной из ключевых политических фигур во время пребывания Сержа Саргсяна на посту президента Армении (2008-2018 годы). С 2008 по 2014 год он возглавлял Комитет государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.