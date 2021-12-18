Признание от Сержа Саргсяна: Было много проблем, несправедливость, высокий уровень коррупции

“У меня совершенно нет цели взваливать на других все свои грехи. В годы моего правления было много проблем, была несправедливость, высокий уровень коррупции"

“У меня совершенно нет цели взваливать на других все свои грехи. В годы моего правления было много проблем, была несправедливость, высокий уровень коррупции".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Армении Серж Саргсян, выступая на съезде Республиканской партии, председателем которой он является.

“Я не был достаточно жестким в отношении тех, кто, прикрываясь нашим именем, скопил себе богатство, не был достаточно открытым с народом, не обращал внимания на многие внутренние проблемы, будучи занятым вопросами государственной безопасности", - заявил он.

С.Саргсян также признал, что люди, недостойные доверия есть и в рядах возглавляемой им партии.