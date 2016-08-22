Приступили к переселению расположенных в Стамбуле воинских частей

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Приступили к переселению за пределы Стамбула дислоцированных в городе воинских частей.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, танки расположенной в стамбульском районе Башакшехир 66-ой механизированной пехотной бригады вывозятся за черту города.

Отмечается, что их размещают в турецком регионе Восточная Тракия, районе Чорлу провинции Текирдаг. После Стамбула данный район считается второй по величине дислокационной территорией страны. Чорлу расположен в 38 км от центра Текирдага.

Отметим, что несколько дней назад министр обороны Турции Фикри Ышык заявил о планах переселения до 15 сентября дислоцированных в Анкаре и Стамбуле воинских частей.

Министр отметил, что некоторые воинские части будут переселены за 10, некоторые - за 20 дней, а некоторые - за месяц: "Ранее принадлежащая им территория будет передана в пользование народа. На месте военной авиабазы "Акынджи" планируется создание Парка демократии".