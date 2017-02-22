Принят общий план бюджета Ирана на следующий год

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Общий план бюджета Ирана на 1396 год по иранскому календарю утвержден Собранием исламского совета (меджлиса) Ирана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Общий план бюджета Ирана на 1396 год по иранскому календарю (с марта 2017 года по март 2018 года) был утвержден 111 голосами за, 70 против и пятью воздержавшимися. В общем в работе парламента приняли участие 202 депутата.

Общая стоимость бюджета Ирана на следующий год составляет 320 000 млрд туманов (300 млрд долларов), что на 8,84% процента больше по сравнению с бюджетом текущего года.

В бюджете Ирана на новый год цена за баррель сырой нефти предусмотрена в районе 50 долларов.