Президенты Украины и Ирана выразили соболезнования Турции

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси позвонили во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили о том, что главы двух государств выразили турецкому коллеге соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения, пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Сегодня днем Эрдоган сообщил о 3 549 погибших, 22 168 раненых.
"Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день из-под завалов извлечено более 8 тыс. наших граждан", - подчеркнул он.