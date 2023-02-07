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Президенты Украины и Ирана выразили соболезнования Турции

Президенты Украины и Ирана выразили соболезнования Турции Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси позвонили во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В регионе
7 февраля 2023 г. 17:25
Президенты Украины и Ирана выразили соболезнования Турции

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси позвонили во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили о том, что главы двух государств выразили турецкому коллеге соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения, пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Сегодня днем Эрдоган сообщил о 3 549 погибших, 22 168 раненых.

"Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день из-под завалов извлечено более 8 тыс. наших граждан", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və İran prezidentləri Ərdoğana zəng ediblər

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