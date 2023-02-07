Президенты Украины и Ирана выразили соболезнования Турции

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси позвонили во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси позвонили во вторник президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили о том, что главы двух государств выразили турецкому коллеге соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения, пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Сегодня днем Эрдоган сообщил о 3 549 погибших, 22 168 раненых.

"Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день из-под завалов извлечено более 8 тыс. наших граждан", - подчеркнул он.