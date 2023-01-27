Президент Туркменистана стал генералом армии

Президенту Туркменистана, главнокомандующему Вооруженными силами страны Сердару Бердымухамедову присвоено воинское звание генерал армии.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее постановление Меджлиса (парламента) Туркменистана опубликовано в пятницу
В постановлении парламента отмечается, что это решение принято "в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана". В п.9. ст.81 говорится, что Меджлис "учреждает государственные награды, награждает президента Туркменистана государственными наградами, присваивает ему воинские звания и иные государственные звания".
27 января в Туркменистане отмечается День защитников Отечества.
Экс-президент Туркменистана, отец Сердара Гурбангулы Бердымухамедов также имеет воинское звание генерала армии.
Сердару Бердымухамедову 41 год.