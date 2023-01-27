Президент Туркменистана стал генералом армии

Президенту Туркменистана, главнокомандующему Вооруженными силами страны Сердару Бердымухамедову присвоено воинское звание генерал армии.

Президенту Туркменистана, главнокомандующему Вооруженными силами страны Сердару Бердымухамедову присвоено воинское звание генерал армии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление Меджлиса (парламента) Туркменистана опубликовано в пятницу

В постановлении парламента отмечается, что это решение принято "в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана". В п.9. ст.81 говорится, что Меджлис "учреждает государственные награды, награждает президента Туркменистана государственными наградами, присваивает ему воинские звания и иные государственные звания".

27 января в Туркменистане отмечается День защитников Отечества.

Экс-президент Туркменистана, отец Сердара Гурбангулы Бердымухамедов также имеет воинское звание генерала армии.

Сердару Бердымухамедову 41 год.