Президент Туркменистана направил видеообращение участникам 76-й сессии ГА ООН

Бердымухамедов выступил с предложением создать зону мира, доверия и сотрудничества "Центральная Азия – Каспийский регион"

В последние годы мир не стал более безопасным местом, и международному сообществу необходимо принять меры, направленные на активизацию интернационального сотрудничества и укрепление взаимного доверия. Как сообщает Report, об этом в своем обращении к участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Мир и нейтралитет

"Прошедший период ознаменовался серьезными проблемами в плане обеспечения глобального мира и безопасности, обострением локальных и региональных конфликтов, – отметил Гурбангулы Бердымухамедов. – В этих условиях Туркменистан как ответственный член мирового сообщества продолжит последовательно оказывать содействие решению международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами, на основе норм и принципов Устава ООН".

Президент Туркменистана сообщил о планах Туркменистана созвать в декабре текущего года в Ашхабаде Международную конференцию "Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития". Одновременно с объявлением этой инициативы Бердымухамедов выступил с предложением создать зону мира, доверия и сотрудничества "Центральная Азия – Каспийский регион".

Борьба с пандемией

Коснувшись темы борьбы с коронавирусом, президент Туркменистана отметил, что усилия, предпринимаемые в этом направлении международным сообществом, пока еще недостаточно эффективны; пандемия выявила серьезные системные сбои в механизмах реагирования на подобные вызовы.

"Основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения", – подчеркнул в своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана предложил посвятить начавшуюся сессию Генеральной Ассамблеи ООН изучению вопроса об учреждении ряда международных и региональных институтов: специальной программы ВОЗ по изучению генома коронавируса; многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией; методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Ситуация в Афганистане

Говоря о ситуации в Афганистане, Бердымухамедов отметил, что Туркменистан глубоко заинтересована в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа.

"При этом мы являемся твердыми приверженцами решения противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами, – сказал Гурбангулы Бердымухамедов. – Туркменистан, как и прежде, будет оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь".

Президент подтвердил готовность Туркменистана как соседнего и нейтрального государства содействовать созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

Достижение Целей устойчивого развития

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН Туркменистан рассчитывает на продолжение широкого диалога по достижению Целей устойчивого развития.

"Мы выступаем за активное продвижение темы обеспечения должного финансирования Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, – сказал туркменский лидер. – В этой связи мы считаем необходимой организацию в ближайшее время очередной международной конференции по финансированию устойчивого развития".

Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении Туркменистана продолжать привлекать внимание мирового сообщества к вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря. В ходе сессии Генассамблеи ООН Туркменистан вместе с партнерами по региону намерен добиваться создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Неизменно важным направлением сотрудничества Туркменистана с ООН, по словам Гурбангулы Бердымухамедова, будет оставаться также миграционная политика. "Имея большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций, – сказал он, – Туркменистан готов вносить посильный вклад в решение этой глобальной задачи".