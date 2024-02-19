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Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе

Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе Подписание Соглашения о долгосрочном мире для между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет источником надежды для мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.
В регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе

Подписание Соглашения о долгосрочном мире для между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет источником надежды для мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Анкаре.

По словам турецкого лидера, Анкара тесно взаимодействует с Баку по вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Турция и Азербайджан действуют сообща, плечом к плечу. После завершение оккупации Карабаха сформировалось историческое окно для долгосрочного мира в регионе. Очень важно воспользоваться им и не дать ему закрыться", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции призвал Армению рассматривать мирный процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы.

"Третьи стороны должны вносить посильный конструктивный вклад в данный процесс, а не пытаться его отравить", - подчеркнул он.

В этой связи Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к недавним провокациям армянской стороны на условной границе с Азербайджаном и выразил надежду на то, что подобного рода инциденты не повторятся.

Президент Турции выразил надежду на скорейшее выздоровление раненного азербайджанского военнослужащего.

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Версия на английском языке President of Türkiye: Signing of lasting peace between Azerbaijan and Armenia will be source of hope for tranquility and stability in our region

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