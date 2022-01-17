Президент Турции в рамках своего визита выступит в парламенте Албании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Албании. В рамках визита будут обсуждены состояние и перспективы турецко-албанского сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Албании. В рамках визита будут обсуждены состояние и перспективы турецко-албанского сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, он примет участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилых домов, построенных Турцией в городе Лач для албанцев, пострадавших в результате землетрясения 2019 года.

Кроме того, ожидается участие турецкого лидера в церемонии открытия после реставрации мечети Этхем Бея в Тиране.

Реджеп Тайип Эрдоган выступит в парламенте Албании.