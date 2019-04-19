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Президент Турции призвал покончить со спорами касательно выборов

Президент Турции призвал покончить со спорами касательно выборов
© REUTERS/ Umit Bektas

"Мы должны отложить в сторону связанные с выборами споры и сосредоточить внимание на ключевых ежедневных вопросах, в том числе по экономике и безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, об этом отмечается в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

Касаясь стабильности в Турции, он направил месседж относительно предстоящих реформ: "Наряду с борьбой с терроризмом, мы продолжим осуществление необходимых для нашей страны инфраструктурных реформ".  

Напомним, что в Центральную избирательную комиссию поступили жалобы о результатах проводимых в различных регионах выборов. 

Отметим, что 31 марта в Турции прошли муниципальные выборы.  

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